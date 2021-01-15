Названо число военных РФ и Турции в совместном центре в Карабахе

О составе совместного российско-турецкого центра мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе 15 января рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу , пишет Sabah.

Чавушоглу уточнил, что совместный центр находится в Агдамском районе Азербайджана. Сейчас ведётся его строительство. Пока в центре будут служить 60 российских и 60 турецких военнослужащих.

Напомним, после прекращения войны в Нагорном Карабахе президент РФ Владимир Путин 12 ноября подписал указ о порядке работы миротворцев в этом регионе.