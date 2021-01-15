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Названо число военных, отправленных в Карабах на службу в совместном центре 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Названо число военных РФ и Турции в совместном центре в Карабахе
Фото: РИА Новости
О составе совместного российско-турецкого центра мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе 15 января рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Sabah.
Чавушоглу уточнил, что совместный центр находится в Агдамском районе Азербайджана. Сейчас ведётся его строительство. Пока в центре будут служить 60 российских и 60 турецких военнослужащих.
Напомним, после прекращения войны в Нагорном Карабахе президент РФ Владимир Путин 12 ноября подписал указ о порядке работы миротворцев в этом регионе.
Днём ранее, 11 ноября, российский и турецкий министры обороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
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Армия , Сергей Шойгу , Хулуси Акар , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , Азербайджан , Армения , Турция
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