Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали проклятым 

Lenta.ru 45 минут назад
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали проклятым
Фото: Павел Львов / РИА Новости
России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей (УДК), пишет The Drive.
С одной стороны, согласно американскому изданию, за последний год работы над «Адмиралом Кузнецовым», в настоящее время находящегося на ремонте, «более или менее остановились». С другой, в The Drive два новых УДК называют «гораздо более гибкой, доступной и полезной альтернативой» единственному авианосцу, «хотя маловероятно, что они когда-либо возьмут на борт пилотируемые самолеты с неподвижным крылом».
Издание отмечает, что отказ от «Адмирала Кузнецова» позволит высвободить финансирование в пользу новых УДК, а замедление работ по авианосцу, как сообщается в публикации, может быть связано с затоплением плавучего дока ПД-50 на судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область). The Drive отмечает, что официальных сведений от том, что ремонт авианосца в России прекращен, нет.
В публикации утверждается, что по габаритам и водоизмещению российские десантные корабли могут быть сопоставимы с французским авианосцем Charles de Gaulle, однако создание отдельного истребителя для них «было бы чрезвычайно дорогим мероприятием».

«В целом, при надлежащем финансировании, новые российские десантные корабли в долгосрочной перспективе станут более ценным дополнением к ее морским возможностям, чем авианосец, спроектированный во времена Холодной войны», — заключает издание.

В декабре 2020 года в публикации американского журнала The National Interest утверждалось, что «Адмирал Кузнецов» после ремонта на «Звездочке» может не продемонстрировать надлежащую боеспособность.
6 июля 2020 года в России произвели закладку сразу шести боевых кораблей, в частности, в Керчи — УДК (вертолетоносцев) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 «Прибой».
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Последние новости
Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу Германия разрешила немедленно достраивать «Северный поток-2» Германия разрешила немедленно достраивать «Северный поток-2» В Москву поставили 10 миллионов пар использованных медицинских перчаток В Москву поставили 10 миллионов пар использованных медицинских перчаток
Комментарии
Армия , Оружие , США , The National Interest
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис на ней
01:30
Автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис на ней
Происшествия В мире
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение