В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали проклятым 

России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей (УДК), пишет The Drive.

С одной стороны, согласно американскому изданию, за последний год работы над «Адмиралом Кузнецовым», в настоящее время находящегося на ремонте, «более или менее остановились». С другой, в The Drive два новых УДК называют «гораздо более гибкой, доступной и полезной альтернативой» единственному авианосцу, «хотя маловероятно, что они когда-либо возьмут на борт пилотируемые самолеты с неподвижным крылом».

Издание отмечает, что отказ от «Адмирала Кузнецова» позволит высвободить финансирование в пользу новых УДК, а замедление работ по авианосцу, как сообщается в публикации, может быть связано с затоплением плавучего дока ПД-50 на судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область). The Drive отмечает, что официальных сведений от том, что ремонт авианосца в России прекращен, нет.

В публикации утверждается, что по габаритам и водоизмещению российские десантные корабли могут быть сопоставимы с французским авианосцем Charles de Gaulle, однако создание отдельного истребителя для них «было бы чрезвычайно дорогим мероприятием».

«В целом, при надлежащем финансировании, новые российские десантные корабли в долгосрочной перспективе станут более ценным дополнением к ее морским возможностям, чем авианосец, спроектированный во времена Холодной войны», — заключает издание.