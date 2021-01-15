Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео дозаправки в воздухе стратегического ракетоносца Ту-160 в небе над Поволжьем.

«Данная летная смена первая в новом 2021 году, она проводится согласно плану боевой подготовки. В полетах задействованы как опытные члены экипажа, так и молодые офицеры», — прокомментировал командир соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали задачи на высоте более 6000 метров и скорости около 600 километров в час. Всего в учении было задействовано пять самолетов Ту-160 и Ил-78, привлекалось более 30 единиц автомобильной и специальной техники.