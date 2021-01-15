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Москва

Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео 

Вадим Дроздов 15 минут назад
14 января Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео обколки льда ледоколами отряда вспомогательных судов Войск и сил на Северо-востоке России в пункте базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота на Камчатке.
Накопление льда и его уплотнение в бухтах произошло из-за сильных морозов и теперь стало существенно влиять на безопасность судоходства. Массивами пакового льда они практически были блокированы для судоходства. В результате работы спецсудов была обеспечена безопасная проводка более 40 кораблей и судов по акватории Авачинской бухты, в том числе в районе линии мысов Скалистый — Безымянный.
Армия , Видео , Министерство обороны
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