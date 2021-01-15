Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео 

14 января Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео обколки льда ледоколами отряда вспомогательных судов Войск и сил на Северо-востоке России в пункте базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота на Камчатке.

Накопление льда и его уплотнение в бухтах произошло из-за сильных морозов и теперь стало существенно влиять на безопасность судоходства. Массивами пакового льда они практически были блокированы для судоходства. В результате работы спецсудов была обеспечена безопасная проводка более 40 кораблей и судов по акватории Авачинской бухты, в том числе в районе линии мысов Скалистый — Безымянный.