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В Приморье завершился первый этап конкурса АрМИ-2021 для связистов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
В Приморье завершился этап АрМИ-2021 для связистов
Фото: ТК «Звезда»
В Приморском и Хабаровском крае завершился первый этап конкурса «Уверенный прием». Он прошел в рамках подготовки к международным играм АрМИ-2021 — конкурс создан специально для подразделений и соединений связи.
Команды с лучшими результатами отправятся на второй этап конкурса — он пройдет в Уссурийске в феврале этого года. Там они будут представлять свои подразделения и попытаются реализовать шанс попасть на более высокий уровень, чтобы в итоге, быть может, дойти до международного этапа.
К делу привлекли 10 единиц техники и 14 экипажей станций спутниковой связи, КШМ, антенных модулей, радиорелейной станции, радиостанций средней мощности, мобильных комплектов видеоконференцсвязи и других образцов техники подразделений и соединений связи.
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Армия , Приморский Край , Уссурийск , Хабаровский Край
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