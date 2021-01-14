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США ужесточили контроль за передачей технологий российским военным 

РИА Новости 1 час назад
США ужесточили контроль за передачей технологий российским военным
Фото: РИА Новости
США ужесточили экспортный контроль над американскими технологиями с тем, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, КНР и ряда других стран.

"Сегодня бюро промышленности и безопасности министерства торговли ввело новый контроль над любыми американскими технологиями и действиями лиц США, которые могут поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран", — говорится в заявлении министерства.

Для поставок будут запрещены все технологии США, подпадающие под правила экспортного контроля, а не только те, в отношении которых был ранее введен контроль через лицензирование.

"Мы не можем позволить, чтобы иностранные военные разведки наших противников Китая, Кубы, России, Венесуэлы, Ирана и других, поддерживающих терроризм стран, пользовались американской технологией или сервисами для поддержки своей дестабилизирующей деятельности", — заявил в этой связи министр труда США Уилбур Росс.

В список организаций, поставки которым технологий будут еще больше ограничены, вошло, в частности, Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), службы КНР по военной разведке и военной контрразведке, разведбюро при Генштабе КНР, разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции Ирана и разведподразделение "Артеш" из Ирана, а также разведывательные службы КНДР, Сирии и Венесуэлы.
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Армия , Генштаб , ГРУ
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