Армия Белоруссии готовится взять на вооружение С-400

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Командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб заявил, что зенитно-ракетные войска республики готовятся к перевооружению, сообщает ТАСС.

По словам командующего, в настоящее время продолжается предконтрактная работа по перевооружению, на смену комплексам С-300 придут новые ЗРК С-400 и «Панцирь-С».