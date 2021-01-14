Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Фрегат «Адмирал Касатонов» вошел в Средиземное море 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фрегат «Адмирал Касатонов» вошел в Средиземное море
Фото: Минобороны России
Сегодня отряд кораблей Северного флота в составе нового фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» прошли через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Ранее в Бискайском заливе экипаж фрегата провел учения по поиску подводных лодок и обороне от средств воздушного нападения условного противника, сообщает пресс-служба Северного флота.

«В Средиземном море фрегат выполнит ряд военно-дипломатических задач, а также отработает взаимодействие с российскими кораблями. Планируется ряд деловых заходов в порты стран средиземноморского региона», — говорится в сообщении.

Первый дальний поход фрегата «Адмирал флота Касатонов» начался в конце прошлого года. Новый год его экипаж встречал уже в Норвежском море.
«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году. Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны — носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.
Имеют водоизмещение 5 000 т, длину — 135 м, ширину — 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 — 4 500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — около 200 человек.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
ТК «Звезда»: последние новости
Усиленная огневая мощь: кадры отгрузки новой партии танков Т-80БВМ для ВС РФ Усиленная огневая мощь: кадры отгрузки новой партии танков Т-80БВМ для ВС РФ «Уверенный прием»: связисты ЗВО отразили атаку «диверсантов» на технику «Уверенный прием»: связисты ЗВО отразили атаку «диверсантов» на технику ВКС РФ в 2021 году перевооружат первый полк на новые ЗРК С-350 «Витязь» ВКС РФ в 2021 году перевооружат первый полк на новые ЗРК С-350 «Витязь»
Комментарии
Армия , Северная верфь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение