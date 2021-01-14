Фрегат «Адмирал Касатонов» вошел в Средиземное море 

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Сегодня отряд кораблей Северного флота в составе нового фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» прошли через Гибралтарский пролив в Средиземное море.

Ранее в Бискайском заливе экипаж фрегата провел учения по поиску подводных лодок и обороне от средств воздушного нападения условного противника, сообщает пресс-служба Северного флота.

«В Средиземном море фрегат выполнит ряд военно-дипломатических задач, а также отработает взаимодействие с российскими кораблями. Планируется ряд деловых заходов в порты стран средиземноморского региона», — говорится в сообщении.

Первый дальний поход фрегата «Адмирал флота Касатонов» начался в конце прошлого года. Новый год его экипаж встречал уже в Норвежском море.

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на « Северной верфи » еще в 2009 году. Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны — носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину — 135 м, ширину — 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 — 4 500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — около 200 человек.