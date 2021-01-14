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В Индии запланировали начать производство автоматов АК-203 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
В Индии подготовились к выпуску автоматов АК-203
Фото: РИА Новости
Минобороны Индии в ближайшее время подпишет контракт с местным заводом на поставку автоматов Калашникова АК-203, главнокомандующий Сухопутными силами Индии генерал Манодж Мукунд Нараван.

«Переговоры находятся в продвинутой стадии. В последний момент были некоторые заминки и загвоздки, но сейчас они урегулированы. Я надеюсь, что финальный контракт будет подписан в скором времени», — передает РИА «Новости» слова генерала.

Завод по производству АК-203 в индийском городе Корва — совместное предприятие российского концерна «Калашников» и индийской стороны — был открыт 3 марта 2019 года. Ожидается, что для индийской армии завод выпустит более 670 тыс.автоматов Калашникова. Производство автоматов на предприятии будет поэтапно локализовано до 100% с последующим экспортом автоматов другим странам.
По данным издания The Economic Times, один АК-203, произведенный на заводе в Корве, будет стоить около 70 тыс. рупий, тогда как закупленные в США штурмовые винтовки — почти 90 тыс. за штуку.
Напомним, в августе посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии.
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Армия , Министерство обороны , Ижмаш , РИА Новости , Индия
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