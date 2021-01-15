Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

КНДР представила на параде «самое мощное в мире оружие» 

Российская Газета и ещё 11 42 минуты назад
Торжественный военный парад в честь VIII съезда Трудовой партии Кореи прошел в четверг вечером в Пхеньяне при участии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Во время мероприятия были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования, которые назвали "самым мощным оружием в мире", демонстрирующим "мощь революционных вооруженных сил" КНДР. Были также показаны новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок, пишет ТАСС.
Лидер КНДР поставил цель нарастить мощь и радиус поражения ядерного оружия
Напомним, съезд Трудовой партии состоялся в КНДР с 5 по 12 января. Во время выступления на съезде Ким Чен Ын назвал друзей и врагов своей страны, а также пообещал совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил.
Российская Газета: последние новости
Танковую броню предложили делать из проволоки Танковую броню предложили делать из проволоки ВМС США раскрыли подробности фрегата нового поколения ВМС США раскрыли подробности фрегата нового поколения В ФСО России сменится директор: Дмитрий Кочнев переходит в ФСБ В ФСО России сменится директор: Дмитрий Кочнев переходит в ФСБ
Армия , Видео , Чен Ким , ИТАР-ТАСС , КНДР , Южная Корея , Пхеньян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
01:08
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
Армия
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
00:35
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
00:30
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
Армия
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
00:40
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
Армия
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
00:54
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
Армия
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
00:50
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
Общество
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
01:11
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
Происшествия
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
02:45
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
Происшествия
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
02:10
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение