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Пентагон заявил о почти 900 технических дефектах у истребителя F-35 

ИА Regnum 1 час назад
Пентагон заявил о 900 дефектах у истребителя F-35
Фото: Reuters
После всех доработок американского истребителя пятого поколения F-35 остаётся около 900 дефектов, снижающих боеспособность этого самолета, сообщает 13 января Bloomberg со ссылкой на доклад управления Пентагона по испытаниям.
По словам директора испытательного корпуса программы Роберта Белера, самый дорогой в истории военного авиастроения самолет был принят на вооружение с 941 дефектом.
На сегодняшний день, отмечено в докладе, у истребителя остается 871 дефект, что всего лишь на два меньше, чем год назад.
Основные проблемы относятся к программному обеспечению и бортовой аппаратуре истребителя. При этом десять из них являются потенциально опасными проблемами первой категории, угрожающими безопасности летчиков и боевой эффективности самолета.
Как сообщало ИА REGNUM, компания Lockheed — производитель F-35 — уже получила заказы на 970 таких самолетов, часть из которых уже поставлена заказчикам.
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Комментарии 13
Армия , Пентагон , Bloomberg
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