Зеленский отправил в Косово украинских военных 

Президент Украины Владимир Зеленский 13 января подписал указ об отправке украинских войск для участия в миссии ООН по делам временной администрации в Косово, говорится в обнародованном на сайте главы государства указе.

«Направить в Республику Сербия для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до двух человек», — сказано в документе.

Как отмечается, украинский Кабмин должен принять меры для обеспечения выполнения этого указа, вступающего в силу со дня его опубликования.

Указ подготовлен на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с Законом Украины «Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности».

Украинский национальный контингент находится в Косово в составе международных сил по поддержанию мира в Косове под патронатом НАТО-KFOR.