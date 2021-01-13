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Зеленский отправил в Косово украинских военных 

Украина.ру 1 час назад
Зеленский отправил в Косово украинских военных
Фото: пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 13 января подписал указ об отправке украинских войск для участия в миссии ООН по делам временной администрации в Косово, говорится в обнародованном на сайте главы государства указе.

«Направить в Республику Сербия для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до двух человек», — сказано в документе.

Как отмечается, украинский Кабмин должен принять меры для обеспечения выполнения этого указа, вступающего в силу со дня его опубликования.
Указ подготовлен на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с Законом Украины «Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности».
Украинский национальный контингент находится в Косово в составе международных сил по поддержанию мира в Косове под патронатом НАТО-KFOR.
Силы KFOR были созданы в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН и вступили в Косово 12 июня 1999 года.
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Комментарии
Армия , Владимир Зеленский , Совбез ООН , ООН , Правительство Украины , Косов
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