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Москва

Израильских военных обстреляли на границе с сектором Газа 

News.ru 1 час назад
Израильских военных обстреляли на границе с сектором Газа
Фото: Twitter
Военный автомобиль израильской армии обстреляли 13 января 2021 года в районе границы с сектором Газа, заявили представители Минобороны еврейского государства. Транспортное средство получило повреждение.

Некоторое время назад был обстрелян автомобиль инженерных войск. Это произошло в районе, примыкающем к забору безопасности на севере сектора Газа. Сообщений о пострадавших не поступало, — заявили в Армии обороны Израиля в социальной сети Twitter.

В ведомстве подозревают, что за провокацией может стоять группировка ХАМАС. В ответ на атаку израильский танк взял на прицел военный пост организации в Газе.
Накануне противовоздушная оборона (ПВО) Сирии отразила атаку по южным районам Дамаска, по мнению сирийской стороны, за нападением стоят ВВС Израиля. Уточняется, что в результате налёта есть повреждения на земле, однако потерь среди военных САР нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) призвали открывать огонь по любой боевой авиации США, которая может вторгнуться в воздушное пространство Ирана. С соответствующим письмом к командующему Воздушно-космическими силами (ВКС) КСИР Амиру Али Хаджизаде обратились 840 местных академиков.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , ЦАХАЛ , Газа , Дамаск , Палестина , Сирия
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