На солдата Шойгу завели дело из-за слов о дискриминации 

В отношении солдата-срочника по фамилии Шойгу, публично сообщившего о дискриминации в армии по национальному признаку, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Знак».

На днях, как сообщал «Рамблер», молодой человек по фамилии Шойгу, который проходит срочную службу в городе Ростове Ярославской области, опубликовал видеообращение, в котором пожаловался на то, что командование войсковой части «третирует» его и еще пятерых солдат за то, что они тувинцы и носят фамилию Шойгу.

Позже глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что власти республики через военное командование выясняют объективность ситуации. Сегодня в аппарате уполномоченного по правам человека Ярославской области сообщили о возбуждении уголовного дела в против Шойгу.

Дело по первой части статьи «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» (наказывается вплоть до лишения свободы на три года) было возбуждено еще в декабре в связи с конфликтом между Шойгу и его сослуживцем, имевшим место в ноябре.