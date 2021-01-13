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На солдата Шойгу завели дело из-за слов о дискриминации 

Артём Кульша 3 часа назад
На солдата Шойгу завели дело из-за слов о дискриминации
Фото: РИА Новости
В отношении солдата-срочника по фамилии Шойгу, публично сообщившего о дискриминации в армии по национальному признаку, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Знак».
На днях, как сообщал «Рамблер», молодой человек по фамилии Шойгу, который проходит срочную службу в городе Ростове Ярославской области, опубликовал видеообращение, в котором пожаловался на то, что командование войсковой части «третирует» его и еще пятерых солдат за то, что они тувинцы и носят фамилию Шойгу.
Позже глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что власти республики через военное командование выясняют объективность ситуации. Сегодня в аппарате уполномоченного по правам человека Ярославской области сообщили о возбуждении уголовного дела в против Шойгу.
Дело по первой части статьи «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» (наказывается вплоть до лишения свободы на три года) было возбуждено еще в декабре в связи с конфликтом между Шойгу и его сослуживцем, имевшим место в ноябре.
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Армия
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