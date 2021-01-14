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Сестра Ким Чен Ына оскорбила военных Южной Кореи 

News.ru и ещё 4 26 минут назад
Сестра Ким Чен Ына оскорбила военных Южной Кореи
Фото: globallookpress.com
Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон — обвинила военных Южной Кореи в излишней слежке за Пхеньяном. Кроме того, она назвала их «наихудшими дураками». Родственницу политика возмутили слова представителей Сеула о внимательном наблюдении за работами северного соседа по подготовке проведения военного парада.
Она считает, что подобный интерес «южан» к торжественным мероприятиям в «чужом доме» — открытое проявление враждебности. Женщина отметила, что в КНДР идут не военные учения или испытания, а всего лишь праздничные гуляния, приуроченные к съезду партии. Она предполагает, что Сеул испугался демонстрации боевой техники, а также окрестила кабмин Южной Кореи «поистине непонятной странной шайкой», передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.

Они  являются наихудшими дураками. Они наверняка обидятся, если их назвать вторыми в мире по нелепому поведению, — резюмировала Ким Ё Чжон.

Накануне лидера КНДР Ким Чен Ына избрали на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК). Также утверждён новый регламент работы ТПК, согласно которому съезды начнут проводиться один раз в пять лет. На прошлом форуме, состоявшемся в 2016 году, Ким Чен Ын также возглавил ТПК.
Как ранее писал NEWS.ru, Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать конструктивные отношения с Россией и Китаем для «противостояния угрозам». Выступая на восьмом съезде ТПК, Ким Чен Ын значительную часть речи посвятил международным отношениям и политике Пхеньяна в отношении ряда стран. Отдельно северокорейский лидер остановился на «братских» отношениях с КНР.
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Армия , В мире , Войска , Оружие , Чен Ким , КНДР , Южная Корея , Пхеньян , Сеул
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