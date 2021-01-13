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Российская армия получила партию танков Т-80БВМ 

Ростех и ещё 4 42 минуты назад
Российская армия получила партию танков Т-80БВМ
Фото: Ростех
В рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны РФ получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения, входящим в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех. Боевая машина поставляется в российские вооруженные силы с 2019 года.
Прежде чем поступить на вооружение российской армии, танки успешно прошли тщательную проверку. С целью контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам был проведен ряд испытаний, как стационарных — цеховых, так и на полигоне.

«Все обязательства перед Министерством обороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», — отметил генеральный директор «Омсктрансмаша» Игорь Лобов.

Танк Т-80БВМ — это разработанная «Омсктрансмашем» усовершенствованная версия танка Т-80БВ с возросшими основными боевыми качествами: огневой мощью, защищенностью и маневренностью. В танке существенно изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства.
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Армия , Министерство обороны , Уралвагонзавод , Ростех , Омсктрансмаш
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