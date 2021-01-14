Россия построит две атомные подлодки проекта «Борей»

Он отметил, что в настоящее время предприятием строятся четыре АПЛ проекта 955А и восемь АПЛ проекта 885М («Ясень-М»). Будниченко добавил, что на данный момент «Севмаш» продолжает строить АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 и проводит испытания АПЛ «Белгород» проекта 09852.

В декабре 2020 года подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые произвел залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30».