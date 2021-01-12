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«Уверенный прием»: связисты ЗВО отразили атаку «диверсантов» на технику 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Связисты ЗВО отразили атаку диверсантов на учениях
Фото: Минобороны России
Специалисты войск связи общевойсковой армии Западного военного округа отразили атаку «диверсантов» в ходе подготовки к отборочному этапу международного конкурса АрМИ-2021 «Уверенный прием». Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

«В ходе выполнения задач связисты отработали элементы маршевой подготовки и отразили нападение на колонну специальной техники. Также были проверены профессиональные навыки по развертыванию и настройке полевого узла связи в условиях противодействия радиоэлектронным помехам со стороны "противника"», — говорится в сообщении.

Расчеты радиостанций установили рекордное время по развертыванию, маскировке и выходу на связь за 14 минут радиостанции коротких и ультракоротких волн Р-166, радиорелейных станций Р-419Л1, командно-штабных машин Р-149АКШ, современных машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М».
Всего к учениям было привлечено около 100 специалистов войск связи общевойсковой армии ЗВО и задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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