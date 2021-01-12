В Минобороны рассказали о режима прекращения огня в Карабахе

"Наблюдательные посты российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией", — говорится в сообщении.