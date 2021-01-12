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В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе 

РИА Новости и ещё 2 52 минуты назад
В Минобороны рассказали о режима прекращения огня в Карабахе
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, сообщает Минобороны РФ.

"На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные обеспечивают безопасное возвращение граждан в Нагорный Карабах, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.
Добавляется, что во время тренировок миротворцы совершенствуют навыки по охране и обороне наблюдательных постов.

"Наблюдательные посты российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией", — говорится в сообщении.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Армия , В мире , Конфликты , Министерство обороны
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