В Минобороны рассказали о режима прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, сообщает Минобороны РФ.
"На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные обеспечивают безопасное возвращение граждан в Нагорный Карабах, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.
Добавляется, что во время тренировок миротворцы совершенствуют навыки по охране и обороне наблюдательных постов.
"Наблюдательные посты российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией", — говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.