Сорок два военнослужащих получили различные травмы в результате ДТП в Подмосковье, один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В результате наезда большегрузного автомобиля "Тонар" на военную автоколонну получили различные травмы 42 военнослужащих. Четверо погибли Большинство пострадавших получили ушибы, ссадины, переломы. В крайне тяжелом состоянии находится один военнослужащий. Его состояние стабильно", — сказали в военном ведомстве.
В министерстве информировали, что все военнослужащие, пострадавшие в понедельник в результате наезда большегрузного автомобиля "Тонар" на военную автоколонну, обследованы высококвалифицированными медицинскими специалистами Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России.
"Всем пострадавшим оказывается весь комплекс медицинской помощи", — добавили в военном ведомстве.