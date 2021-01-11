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Свыше 40 военнослужащих получили травмы в результате ДТП в Подмосковье 

ТАСС 49 минут назад
Сорок два военнослужащих получили различные травмы в результате ДТП в Подмосковье, один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В результате наезда большегрузного автомобиля "Тонар" на военную автоколонну получили различные травмы 42 военнослужащих. Четверо погибли Большинство пострадавших получили ушибы, ссадины, переломы. В крайне тяжелом состоянии находится один военнослужащий. Его состояние стабильно", — сказали в военном ведомстве.

В министерстве информировали, что все военнослужащие, пострадавшие в понедельник в результате наезда большегрузного автомобиля "Тонар" на военную автоколонну, обследованы высококвалифицированными медицинскими специалистами Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России.
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"Всем пострадавшим оказывается весь комплекс медицинской помощи", — добавили в военном ведомстве.

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Армия , Видео , Министерство обороны , Московская область
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