"В результате наезда большегрузного автомобиля "Тонар" на военную автоколонну получили различные травмы 42 военнослужащих. Четверо погибли Большинство пострадавших получили ушибы, ссадины, переломы. В крайне тяжелом состоянии находится один военнослужащий. Его состояние стабильно", — сказали в военном ведомстве.