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Москва

Турция назвала условие приобретения второго комплекта С-400 у России 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир, слова которого передает телеканал CNN Turk.

«Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», — цитирует Демира РИА «Новости».

Демир ранее заявил, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 готовы к вводу в эксплуатацию.
Турция и США работают над отменой санкций из-за С-400
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
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Армия , Видео , Исмаил Демир , НАТО , CNN , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Анкара , Москва , США , Турция
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