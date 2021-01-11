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Создан меняющий цвет гибкий материал для военного камуфляжа 

Ferra.ru 4 часа назад
Создан меняющий цвет гибкий материал для военного камуфляжа
Фото: Ferra.ru
Специалисты из Ратгерского университета в США создали эластичный материал, способный менять цвет. Учёные вдохновлялись каракатицами, меняющими цвет кожи, при разработке материала. Его можно будет использовать в военном камуфляже.
Кратко о разработке рассказывает «Популярная механика». Новый материал можно напечатать на 3D-принтере. Это, по сути, гидрогель со светочувствительными наноматериалами. Он может сохранять форму и оставаться твёрдым. Светочувствительные наноматериалы позволяют гидрогелю сокращаться в ответ на воздействие светом. Помимо этого материал способен менять цвет.
Учёные рассказали, что их подход с использованием камуфляжа позволит также создать гибкие красочные дисплеи. Сейчас специалистам нужно повысить чувствительность гидрогеля.
Недавно учёные из Университета Содружества Виргинии создали ткань, способную менять цвет в зависимости от разных факторов.
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Армия , Наука и техника , США
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