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Москва

Минобороны подало миллиардный иск к ЦС «Звездочка» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 40 минут назад
Минобороны подало миллиардный иск к «Звездочке»
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны, требующего взыскать 981 млн рублей с Центра судоремонта (ЦС) «Звездочка» (Северодвинск, Архангельская область), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск проступил в суд 11 января и к производству пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны, передает РИА «Новости».
ЦС «Звездочка» — один из крупнейших исполнителей по госконтрактам Минобороны, из-за нарушения условий которых стороны часто выясняют отношения в суде.
«Звездочка» входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Компания занимается ремонтом, модернизацией, переоборудованием и утилизацией кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.
Напомним, в декабре Минобороны потребовало 1 млрд рублей с «дочки» концерна «Алмаз-Антей».
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , Объединенная судостроительная корпорация , Алмаз-Антей , РИА Новости , Москва
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