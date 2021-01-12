Минобороны подало миллиардный иск к «Звездочке»

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РИА «Новости» Иск проступил в суд 11 января и к производству пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны, передает

ЦС «Звездочка» — один из крупнейших исполнителей по госконтрактам Минобороны, из-за нарушения условий которых стороны часто выясняют отношения в суде.