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Москва

Китайские танки VT-4 впервые применили в бою 

Российская Газета 2 часа назад
Армия Нигерии начала на северо-востоке страны широкомасштабную операцию против боевиков террористической организации "Боко Харам" (запрещена в РФ). В акции, получившей название "Tura Takai Bango", задействовано новейшее оружие, приобретенное Нигерией в Китае: танки VT-4, колесные танки ST-1 и 105-миллиметровые САУ SH-5.
Для VT-4 это первый опыт боевого применения, отмечает Dambiev. 51-тонный танк создан корпорацией Norinco специально для экспорта. Основной послужил прототип Type 90-II.
VT-4 вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, способной стрелять управляемыми ракетами на пять километров, двумя пулеметами: встроенным калибра 7,62 мм и крупнокалиберным зенитным, — а также шрапнельными гранатометами.
Запас хода по шоссе 500 километров, максимальная скорость 75 км/ч. Машина построена по классической компоновке, лоб корпуса и башни покрыты композитной броней и динамической защитой, на корме установлены противокумулятивные экраны. Оружием танка управляет цифровая система.
Некоторое количество танков было поставлено Нигерии в апреле 2020 года. 49 VT-4 заказал Таиланд.
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Армия , Видео , Боко харам , Norinco
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