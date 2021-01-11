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Появилось видео маскировки спецназа Вьетнама в воде и в земле 

Алевтина Жаркова 52 минуты назад
Практические занятия вьетнамского спецназа сняли на видео. Запись учений по маскировке армейского спецназа Дак Конг опубликована в Сети. На кадрах запечатлено, как военнослужащие передвигаются под водой, при этом для дыхания они используют специальные трубки. Также в ролике продемонстрирована сложная маскировка в земле.
Особые войска вьетнамской армии выполняли сложные и опасные операции, в том числе они занимались диверсией в тылу врага в ходе Индокитайский войн. Самая первая военная операция с участием спецназовцев Дак Конг была проведена в 1948 году.
Армия , Видео , Войска
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