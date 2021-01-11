Французы запустили с истребителя обновлённую термоядерную ракету 

Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA и французская компания Dassault испытали модернизированную версию термоядерной крылатой ракеты ASMP-A.

Термоядерные крылатые ракеты ASMP-A поступили на вооружение ВВС и ВМС Франции в 2009 и 2010 годах — они используются на истребителях Mirage 2000NK3 и Rafale M. Дальность полёта такой ракеты составляет около 600 километров, в полёте она может развивать скорость до трёх чисел Маха. ASMP-A оснащается термоядерной боевой частью мощностью 300 килотонн.

Обновлённую версию термоядерной крылатой ракеты ASMP-A запустили с борта истребителя Rafale М. Испытания были признаны успешными. Подробности о модернизации термоядерной ракеты не раскрываются — известно только, что модернизированная ASMP-A имеет увеличенную дальность полёта и пробивную способность. Кроме того, ракету оснастили термоядерной боевой частью средней мощности — во время испытаний, впрочем, запуск ракеты производился с макетом боевой части. В ближайшее время французские военные совместно с разработчиками намерены провести дополнительные испытания боеприпаса, после чего планируется начать его серийное производство.

ВВС США недавно опубликовали видеоролик, иллюстрирующий работу военного лётчика в небе над Атлантическим океаном. Глазами пилота американского всепогодного истребителя четвёртого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle можно увидеть пуск боевой ракеты по учебной цели. Непосредственно в кадре оказались пилоты 493-й истребительной эскадрильи Grim Reapers.