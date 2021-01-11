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Подлодка «Тигр» «звериной» дивизии вернется в состав флота в 2022 году 

ТАСС и ещё 4 3 часа назад
АПЛ «Тигр» вернется в состав флота в 2022 году
Фото: РИА Новости
Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Тигр" проекта 971 (шифр "Щука-Б") после завершения ремонта и восстановления технической готовности вернется в боевой состав Северного флота в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ремонтные работы по техническому состоянию АПЛ "Тигр" планируется завершить в 2022 году, после этого лодка вернется в боевой состав флота", — уточнил собеседник агентства.

АПЛ "Тигр" прибыла на судоремонтный завод "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2019 году. По имеющимся данным, ее модернизация по примеру ряда других субмарин проекта 971 пока не предусмотрена.
В Центре судоремонта "Звездочка" не стали комментировать ТАСС информацию о сроках окончания ремонта.
Всего на "Звездочке" и ее предприятиях сейчас проходят ремонт и модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две из состава Тихоокеанского флота.
Сейчас в боевом составе 24-й ("звериной" по названиям субмарин) дивизии подводных сил Северного флота находятся АПЛ проекта 971 "Пантера", "Вепрь" и "Гепард". Ранее сообщалось, что АПЛ "Леопард" вернется в строй в 2021 году, "Волк" — в 2023-м. Таким образом, в 2023 году "звери" соберутся почти в полном составе.
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Комментарии 1
Армия , Объединенная судостроительная корпорация , Центр судоремонта "Звездочка" , Завод "Нерпа" , ИТАР-ТАСС , Брянск , Брянская Область , Екатеринбург , Новомосковск , Свердловская Область , Тула , Тульская Область
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