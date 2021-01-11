Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео 

Вадим Дроздов 2 часа назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео загрузки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в козельском ракетном соединении.
Козельское ракетное соединение в Калужской области — первое, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования. Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81 процентов и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.
РС-24 "Ярс" — это российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.
Армия , Видео , Министерство обороны , РВСН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео тарана иномарки тюбинга с ребенком
00:56
Опубликовано видео тарана иномарки тюбинга с ребенком
Происшествия
Обвинивший Трампа в госперевороте Шварценеггер попал на видео
00:39
Обвинивший Трампа в госперевороте Шварценеггер попал на видео
В мире Политика
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
02:00
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
Армия
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
03:27
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
Армия
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
00:51
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
В мире
Последствия схода лавины под Норильском на видео
02:07
Последствия схода лавины под Норильском на видео
Происшествия
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
02:30
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
Общество
Опубликовано видео взрыва газопровода в Украине
00:59
Опубликовано видео взрыва газопровода в Украине
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Тюмени
01:08
Видео с места пожара в доме престарелых в Тюмени
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение