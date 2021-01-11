Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео 

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Козельское ракетное соединение в Калужской области — первое, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования. Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81 процентов и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.

РС-24 "Ярс" — это российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.