Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео загрузки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в козельском ракетном соединении.
Козельское ракетное соединение в Калужской области — первое, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования. Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81 процентов и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.
РС-24 "Ярс" — это российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.