Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Лидер КНДР поставил цель нарастить мощь и радиус поражения ядерного оружия 

Вечерняя Москва и ещё 5 4 часа назад
КНДР решила нарастить мощь ядерного оружия
Фото: YouTube / Bloomberg TV Markets and Finance
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в докладе на восьмом съезде Трудовой партии Кореи заявил, что одна из целей государства — нарастить стратегическую мощь ядерного оружия и дальность поражения.
Согласно тексту доклада, «цель заключается в усовершенствовании возможностей нанесения превентивных и ответных ядерных ударов, увеличении уровня точности так, чтобы точно поражать любые стратегические объекты в области 15 тысяч километров».
Ким Чен Ын также рассказал, что КНДР завершила разработку новой ядерной подводной лодки — она «является примером модернизации и открывает для военно-морских сил уверенную перспективу заметного повышения уровня нынешних возможностей военных действий под водой».
Кроме того, лидер Северной Кореи заявил о необходимости «активно и полностью сдерживать и контролировать военную угрозу, вынужденно существующую на Корейском полуострове», сообщает информационное агентство ЦТАК.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет.
Видео дня. Реакция соцсетей на штурм Капитолия в США
Вечерняя Москва: последние новости
Воинские звания на Украине перевели на стандарты НАТО Воинские звания на Украине перевели на стандарты НАТО Россияне владеют более 6,5 миллиона единиц зарегистрированного оружия Россияне владеют более 6,5 миллиона единиц зарегистрированного оружия США перебросили в Румынию ударные беспилотники и около 90 военных США перебросили в Румынию ударные беспилотники и около 90 военных
Комментарии
Армия , Оружие , Ядерное оружие , Дмитрий Песков , Чен Ким , КНДР , Пхеньян , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
00:53
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
Пожары
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
04:16
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
00:13
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
Происшествия
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
00:19
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
Происшествия
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
00:12
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
Происшествия
Новое обращение Трампа сняли на видео
01:51
Новое обращение Трампа сняли на видео
Политика США
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
00:46
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
Происшествия
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
00:14
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
Происшествия
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
01:03
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
Происшествия
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
01:06
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение