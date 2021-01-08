Во Франции испытали способную нести ядерный боезаряд ракету 

Пуск ракеты был осуществлен истребителем Rafale ВВС Франции. Мониторинг полета велся из нескольких центров наблюдения.

Впервые французские истребители получили сверхзвуковые ракеты, способные нести ядерную боеголовку, в 2009 году. В 2010 году ими стали оснащаться самолеты ВМС Франции.

В настоящее время истребители Rafale получают крылатые ракеты стандарта F3. Они имеют более высокую скорость и повышенный радиус поражения. Также ракеты получили новые системы управления.

Ракета ASMPA была разработана европейской компанией Matra BAE Dynamics Alenia. Испытания крылатой ракеты являлись завершающим этапом процесса проектирования и лицензирования нового авиационного оружия. При этом через несколько лет ракета ASMPA будет заменена на ASN4G, которая также сможет оснащаться ядерной боевой частью.

Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты заявили, что в России разрабатывается проект боевого железнодорожного комплекса, способного нести на себе стратегическое вооружение, под названием «Баргузин». По их мнению, грозное оружие способно заставить «застыть кровь в жилах американцев».