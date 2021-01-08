Объем экспорта российского оружия в 2020 году составил 13 млрд долларов 

Россия в 2020 году продала за границу оружия почти на 13 млрд долларов, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Гендиректор предприятия отметил, что в минувшем году план, утвержденный президентом Владимиром Путиным в рамках военно-технического сотрудничества, выполнен. Также Чемезов сообщил о выполнении гособоронзаказа в полном объеме.
Как заявил ранее директор Федеральной службы по ВТС России Дмитрий Шугаев, портфель экспортных заказов на российское вооружение и боевую технику составляет 55 млрд долларов и остается стабильным, несмотря на западные санкции.