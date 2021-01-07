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Израиль нанес ракетные удары по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Израиль нанес ракетные удары по Сирии
Фото: Reuters
Израиль нанес серию ракетных ударов по югу Сирии из воздушного пространства оккупированных Голанских высот, сообщает армия САР.
В сообщении говорится, что «в 23.10 (00.10 мск четверга) враждебный Израиль совершил агрессию, нанеся серию ракетных ударов». Сирийские средства ПВО «сбили большую часть вражеских ракет», передает РИА «Новости».
Напомним, Израиль уже неоднократно наносил ракетные удары по сирийской территории. Так, в результате атаки 30 декабря как минимум один человек погиб, трое военных получили ранения.
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Армия , Война в Сирии , РИА Новости , Дамаск , Израиль , Иран , Сирия , Тегеран
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