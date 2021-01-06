В Иране ракету «Сармат» сочли посланием России Байдену 

Иранское информационное агентство Akharin Khabar заявило, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" является посланием России к американскому лидеру Джо Байдену

По мнению журналистов, она демонстрирует США возможности России и ее военные технологии, а целью данного изобретения является лишение противника возможности ядерного сдерживания. В статье говорится, что это "послание" выпало на период смены администрации в Вашингтоне.

"Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявления об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат" и приход к власти новой администрации в Вашингтоне", — пишет автор.

В материале также отмечается, что Россия работает и над другими видами вооружений, в том числе над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон", баллистической ракетой "Кинжал" и не только.