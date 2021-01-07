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Москва

Звания украинских военных изменили под стандарты НАТО 

BFM.RU и ещё 15 1 час назад
На Украине перевели воинские звания на стандарты НАТО
Фото: EPA
Минобороны Украины перевело звания украинских военных на коды военных рангов НАТО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу оборонного ведомства Украины.

«Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств — членов альянса», — цитирует министра обороны Украины Андрея Тарана пресс-служба ведомства.

По словам Тарана, перевод воинских званий на натовские стандарты — составная часть проекта концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года. Министр также считает, что это решение позволит поменять «систему управления карьерой» украинских военных.
На Украине курс государства на приобретение полноправного членства страны в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора закреплен в конституции. Президент Украины Владимир Зеленский в мае прошлого года утвердил годовую национальную программу под эгидой Украина — НАТО. Особое внимание в программе уделено переводу Украины на стандарты Североатлантического блока и улучшению совместимости ВСУ с вооруженными силами государств НАТО.
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Армия , В мире , НАТО и Украина , Украина в НАТО , Владимир Зеленский , Министерство обороны , ЕС , НАТО , Киев
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