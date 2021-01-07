На Украине перевели воинские звания на стандарты НАТО

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Минобороны Украины перевело звания украинских военных на коды военных рангов НАТО . Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу оборонного ведомства Украины.

«Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств — членов альянса», — цитирует министра обороны Украины Андрея Тарана пресс-служба ведомства.

По словам Тарана, перевод воинских званий на натовские стандарты — составная часть проекта концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года. Министр также считает, что это решение позволит поменять «систему управления карьерой» украинских военных.