На Украине перевели воинские звания на стандарты НАТО

Минобороны Украины перевело звания украинских военных на коды военных рангов НАТО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу оборонного ведомства Украины.
«Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств — членов альянса», — цитирует министра обороны Украины Андрея Тарана пресс-служба ведомства.
По словам Тарана, перевод воинских званий на натовские стандарты — составная часть проекта концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года. Министр также считает, что это решение позволит поменять «систему управления карьерой» украинских военных.
На Украине курс государства на приобретение полноправного членства страны в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора закреплен в конституции. Президент Украины Владимир Зеленский в мае прошлого года утвердил годовую национальную программу под эгидой Украина — НАТО. Особое внимание в программе уделено переводу Украины на стандарты Североатлантического блока и улучшению совместимости ВСУ с вооруженными силами государств НАТО.