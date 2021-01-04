Избранный президент США Джо Байден планирует возобновить переговоры с Россией о судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил будущий советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он назвал контроль над вооружениями одной из немногих областей, в которых Москва и новая администрация США могут сотрудничать. Продление договора, которое не потребует действий сената, станет первой проверкой возможности такого сотрудничества.

«Нам нужно будет рассмотреть возможность продления этого договора в интересах Соединенных Штатов», — приводит The New York Times слова Салливана.

Он выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон «смогут продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие».

Байден рассмотрит возможность сокращения расходов на ядерные вооружения и их роли в стратегии Пентагона в рамках программы модернизации ядерного арсенала страны, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Сейчас эта программа оценивается в $1,2 трлн.

В издании напомнили, что во время предвыборной кампании Байден выражал готовность урезать «чрезмерные траты» США на ядерный арсенал. Кроме того, демократ подвергал критике решение действующего президента США Дональда Трампа о разработке новой крылатой ракеты, запускаемой с подводной лодки.

Источники сообщили, что новая американская администрация, вероятно, пересмотрит и решение военного ведомства о разработке новой межконтинентальной ракеты наземного базирования. По разным оценкам, она будет стоить около $100 млрд с учетом создания новой боеголовки.

«Нам нужно модернизировать средства сдерживания. Но мы не можем тратить такие средства, какие сейчас выделяются», — цитируют в материале источника из числа бывших официальных лиц страны.

Эксперты вашингтонского Фонда Карнеги рекомендуют переходной команде Байдена приостановить программу по разработке межконтинентальных ракет нового поколения до предстоящих переговоров по контролю над вооружениями.

Целью этого диалога станет установление более строгих ограничений для ракет наземного базирования США и РФ.

Позиция США по продлению СНВ может измениться в условиях политической ситуации внутри страны, подтверждал заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью «Российской газете».

Генерал напомнил, что Россия предлагала американской стороне продлить договор и начать работу по подготовке нового соглашения, однако США «не проявляют заинтересованности в продлении договора».

«В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться», — отметил замминистра.

В конце декабря минувшего года РФ призвала США продлить СНВ-3 — предложение было указано в распространенном комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с десятилетием ратификации документа американским Сенатом.

В диппредставительстве напомнили, что этот договор — последнее двустороннее соглашение, которое четко ограничивает крупнейшие мировые ядерные арсеналы.

За 10 лет Россия и США провели 328 инспекций ракетных баз, подводных лодок и бомбардировщиков. Кроме того, они обменялись более 21 тыс. уведомлений о состоянии стратегических наступательных вооружений.

«Срок действия документа истекает 5 февраля 2021 года. Предложение президента России Владимира Путина от декабря 2019 года продлить договор на пять лет без предварительных условий остается в силе», — отметили в российском посольстве.

Россия и Соединенные Штаты подписали СНВ-3 в 2010 году. Этот договор вступил в силу в 2011 году.

В соответствии с этим соглашением каждая из сторон взяла на себя обязательство ограничить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали определенные нормы: 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок, а также 1550 боеголовок.