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Миротворцы ООН отразили атаку на Бангасу в ЦАР и патрулируют город 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Миротворцы ООН отразили атаку в ЦАР
Фото: Reuters
Силы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) отразили атаку повстанцев на город Бангасу, расположенный в 750 км от столицы страны, и осуществляют патрулирование. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

"Силы МИНУСКА в ряде районов отразили атаки боевиков, в частности в городе Бангасу (пять боевиков убиты и шесть ранены). Также, по информации МИНУСКА, в результате атаки двое военнослужащих правительственной армии ЦАР получили ранения. В настоящее время миротворцы ООН осуществляют патрулирование города Бангасу", — указал он.

Посол отметил, что в миссии ООН возлагают ответственность за совершенную атаку на лидера антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" Франсуа Бозизе и ряд группировок. "Главное на данный момент то, что первый тур выборов состоялся. Завтра ожидается официальное оглашение предварительных результатов. В целом ситуация постепенно стабилизируется. Вооруженные формирования несут потери", — добавил Титоренко.
Ранее агентство France-Presse сообщило о том, что повстанцам удалось захватить Бангасу.
Антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" была сформирована крупнейшими повстанческими группировками 18 декабря, чтобы не допустить проведения в ЦАР 27 декабря президентских и парламентских выборов. Однако попытки повстанцев установить блокаду столицы ЦАР Банги и захватить ключевые города оказались неудачными из-за сопротивления правительственных частей, которых поддерживали миротворцы МИНУСКА и международные союзные силы.
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Комментарии
Армия , Франсуа Бозизе , ООН , France-Presse , Банги , ЦАР
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