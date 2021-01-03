Миротворцы ООН отразили атаку в ЦАР

"Силы МИНУСКА в ряде районов отразили атаки боевиков, в частности в городе Бангасу (пять боевиков убиты и шесть ранены). Также, по информации МИНУСКА, в результате атаки двое военнослужащих правительственной армии ЦАР получили ранения. В настоящее время миротворцы ООН осуществляют патрулирование города Бангасу", — указал он.