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Германия поставила в страны Ближнего Востока оружие на миллиард евро 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Германия поставила в страны Ближнего Востока оружие на €1 млрд
Фото: РИА Новости
Правительство Германии в 2020 году одобрило экспорт вооружений на сумму более миллиарда евро странам, которые играют ту или иную роль в конфликтах в Йемене и Ливии, передает агентство dpa со ссылкой на данные, предоставленные министерством экономики ФРГ в ответ на запрос депутата от "зеленых".
Сообщается, что большая часть экспорта вооружений приходится на Египет (752 миллиона евро). На втором месте — Катар и Объединенные Арабские Эмираты, которым Берлин поставил вооружения на сумму 305,1 и 51,3 миллиона евро соответственно.
Поставки на сумму 23,4 и 22,9 миллиона евро были одобрены для Кувейта и Турции. Кроме того, правительство разрешило экспорт оружия на сумму 1,7 и 1,5 миллиона евро в Иорданию и Бахрейн.
Как подчеркнуло агентство, в коалиционный договор между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии в 2018 году был включен пункт, согласно которому власти не будут поставлять вооружение странам, участвующим в конфликте в Йемене.
В этой связи депутат от "зеленых" Омид Нурипур раскритиковал расхождения "между словами и делами" правительства. Кроме того, Нурипур указал, что правительство Германии одобрило экспорт оружия в страны, которые нарушали эмбарго на поставки оружия в Ливию.
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Комментарии
Армия , ИА DPA , Бахрейн , Германия , Египет , Иордания , Йемен , Катар , Кувейт , Ливия
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