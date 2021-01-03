Германия поставила в страны Ближнего Востока оружие на €1 млрд

Правительство Германии в 2020 году одобрило экспорт вооружений на сумму более миллиарда евро странам, которые играют ту или иную роль в конфликтах в Йемене Ливии , передает агентство dpa со ссылкой на данные, предоставленные министерством экономики ФРГ в ответ на запрос депутата от "зеленых".

Сообщается, что большая часть экспорта вооружений приходится на Египет (752 миллиона евро). На втором месте — Катар и Объединенные Арабские Эмираты, которым Берлин поставил вооружения на сумму 305,1 и 51,3 миллиона евро соответственно.

Поставки на сумму 23,4 и 22,9 миллиона евро были одобрены для Кувейта и Турции. Кроме того, правительство разрешило экспорт оружия на сумму 1,7 и 1,5 миллиона евро в Иорданию и Бахрейн.

Как подчеркнуло агентство, в коалиционный договор между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии в 2018 году был включен пункт, согласно которому власти не будут поставлять вооружение странам, участвующим в конфликте в Йемене.

В этой связи депутат от "зеленых" Омид Нурипур раскритиковал расхождения "между словами и делами" правительства. Кроме того, Нурипур указал, что правительство Германии одобрило экспорт оружия в страны, которые нарушали эмбарго на поставки оружия в Ливию.