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Катар обвинил Бахрейн в военном вторжении 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Катар обвинил Бахрейн в военном вторжении
Фото: globallookpress.com
Катар уведомил Совет Безопасности и генерального секретаря ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в катарские территориальные воды в ноябре.
По данным МИД Катара, инцидент произошёл 25 ноября 2020 года.

Незаконное вторжение военных катеров Бахрейна в территориальные воды Катара нарушает суверенитет катарского государства, угрожает региональному благополучию и безопасности, — цитирует РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

Доха призвала ООН принять меры, чтобы нарушения со стороны Бахрейна прекратились.
Ранее Катар уже направлял жалобу в ООН из-за нарушения его воздушного пространства бахрейнскими истребителями 9 декабря. В Дохе отметили, что такое нарушение является не первым. Между тем постоянный представитель Бахрейна в ООН Джамаль Рувейи в официальном письме генеральному секретарю и постпреду организации в Южной Африке опроверг обвинения Катара.
В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Дохой дипломатические отношения, обвинив Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Через некоторое время к ним присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов. Катар все обвинения отрицает, неоднократно отмечая свою готовность к урегулированию конфликта путём переговоров, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Армия , В мире , МИД , ООН , РИА Новости , Бахрейн , Доха , Катар , ЮАР
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