Генсек НАТО не увидел в России непосредственной военной угрозы

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"Я не вижу непосредственной угрозы от России", — сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Россия в настоящее время «утверждается».

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета РФ — НАТО остается в силе.