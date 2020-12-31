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Столтенберг: Россия не представляет непосредственной угрозы для НАТО 

ИА Regnum и ещё 7 1 час назад
Генсек НАТО не увидел в России непосредственной военной угрозы
Фото: Reuters
Российская Федерация, которая якобы использует «военную мощь» против соседей, не представляет непосредственной угрозы для НАТО. Об этом заявил 31 декабря генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью журналу «Пуэн».

"Я не вижу непосредственной угрозы от России", — сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Россия в настоящее время «утверждается».
Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета РФ — НАТО остается в силе.
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Армия , Йенс Столтенберг , НАТО , Грузия
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