Генсек НАТО не увидел в России непосредственной военной угрозы

Российская Федерация, которая якобы использует «военную мощь» против соседей, не представляет непосредственной угрозы для НАТО. Об этом заявил 31 декабря генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью журналу «Пуэн».
"Я не вижу непосредственной угрозы от России", — сказал Столтенберг.
По словам генсека НАТО, Россия в настоящее время «утверждается».
Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета РФ — НАТО остается в силе.