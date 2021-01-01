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Москва

Более трех тысяч боевых воздушных судов засекли у границ РФ в 2020 году 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Более трех тысяч боевых воздушных судов засекли у границ РФ в 2020 году
Фото: Газета.Ru
Почти три тысячи боевых и более тысячи разведывательных боевых судов приближались к российским границам в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
По данным Минобороны, подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил России в 2020 учебном году обнаружили и сопроводили около 2,9 тысячи воздушных объектов боевой и более 1,1 тысячи разведывательной авиации.
При этом всего за год радиотехнические войска засекли более 1 млн воздушных объектов, рассказали в ведомстве.
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Армия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Москва , Судан
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