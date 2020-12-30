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Москва

Ракетная атака на российских военных в Сирии попала на видео 

Павел Тиунов 42 минуты назад
В Twitter появилось видео последствий нападения боевиков на российских военных в Сирии. В результате попадания ракеты в БТР были ранены трое человек.
По данным ТАСС, инцидент произошёл 29 декабря недалеко от населенного пункта Трумба в зоне деэскалации Идлиб. Российские военные наблюдали за «выводом турецкого наблюдательного поста». В этот момент их бронетранспортер обстреляли из противотанкового орудия. Залпы были сделаны с территории, находящейся под контролем «протурецких бандформирований».

«В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В Twitter появилась видеозапись последствий нападения боевиков на Россиян. На записи вдалеке виднеется населенный пункт и черный столб дыма, поднимающийся в воздух. Ни бронетранспортера, ни людей в ролике не видно.

«Российский бронетранспортер уничтожен в Идлибе», — говорится в подписи к видео.

По словам Сытника, сейчас здоровью трех раненых россиян ничего не угрожает. В настоящее время они находятся в военном госпитале. Российские военные совместно с турецкими коллегами разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Россия отправила подкрепление в ключевой сирийский город
В конце октября, как сообщал «Рамблер», российские Военно-космические силы (ВКС) уничтожили базу террористов в сирийской провинции Идлиб. Военные нанесли авиаудар по лагерю подготовки террористов, принадлежавшем запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам». На базу, которая располагалась в северной части провинции Идлиб, россиян навели службы сирийской разведки. Их в свою очередь проинформировали боевики другой террористической организации, запрещенной в России, «Хурас Ад-Дин», которые ведут войну с «Хайят Тахрир аш-Шам». В результате налета ВКС России было уничтожено порядка 100 боевиков, 13 полевых командиров, около полусотни террористов были ранены.
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Армия , Видео
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