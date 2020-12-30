Десантирование ВДВ из Ил-76 попало на видео 

29 декабря В Ивановской, Костромской и Ярославской областях завершилось двустороннее ротное тактическое учение с парашютно-десантными подразделениями ивановского соединения ВДВ. Одним из его этапов стало десантирование на площадку приземления «Будихино» под Костромой. На втором этапе учений гвардейцам-десантникам предстоит перебросить силы на полигон Песочное и, захватив условный объект, овладеть важным рубежом.

ВДВ — это самостоятельный род войск вооруженных сил, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.