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Десантирование ВДВ из Ил-76 попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
29 декабря В Ивановской, Костромской и Ярославской областях завершилось двустороннее ротное тактическое учение с парашютно-десантными подразделениями ивановского соединения ВДВ. Одним из его этапов стало десантирование на площадку приземления «Будихино» под Костромой. На втором этапе учений гвардейцам-десантникам предстоит перебросить силы на полигон Песочное и, захватив условный объект, овладеть важным рубежом.
ВДВ — это самостоятельный род войск вооруженных сил, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.
Армия , Видео
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