ФСБ хочет расширить свои полномочия 

«Информационно-психологической безопасностью как раз и занимаются все и никто. Администрация президента занимается, каждое из ведомств в своем поле. Информационно-психологическая безопасность — сложное понятие, оно ведь не определено в правовом поле. Когда некоторые правоохранительные органы и структуры, отдельные чиновники, подразделения, ФСБ имеют свои собственные источники информации, в том числе телеграм-каналы, где они сливают собственное видение тех или иных процессов, безусловно, должна быть какая-то служба, которая свои заключения о таких играх «под ковром» будет докладывать президенту. Все это должно быть под четким присмотром, кто-то должен быть экспертом в этом смысле, кто-то должен быть третейским судьей, делать независимые заключения. Если такая структура будет создана, посмотрим, время покажет, как она себя зарекомендует. Каждое ведомство ведет свою идеологию и политику, а в интересах государственной безопасности нужно, чтобы личностные, ведомственные, внутриведомственные или клановые интересы не выходили на первое место».
«Мы сегодня имеем очень тонкую, умную, высокопрофессиональную информационно-психологическую войну в отношении России по ее дискредитации за счет внутренних противоречий и наших объективных проблем во многих сферах: это в том числе и коррупция, и некие экономические проблемы, объективно возникшие, которые ловко используются людьми с привлечением иностранных западных спецслужб, специалистов, которые находят людей и манипулируют общественным сознанием, информацией. До сих пор этой проблемой занимались все. Так или иначе информационный контент контролирует администрация президента. Но должна быть структура, которая даст абсолютно четкую правовую оценку с последующим возможным привлечением людей к ответственности через суд. Моя служба в свое время была связана с проведением таких специальных информационно-психологических операций в отношении противника. По своей военной профессии я очень хорошо понимаю, как это делается. Я вам скажу больше: Запад этим вопросом занимался всегда».