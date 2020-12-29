ФСБ хочет расширить свои полномочия 

«Информационно-психологической безопасностью как раз и занимаются все и никто. Администрация президента занимается, каждое из ведомств в своем поле. Информационно-психологическая безопасность — сложное понятие, оно ведь не определено в правовом поле. Когда некоторые правоохранительные органы и структуры, отдельные чиновники, подразделения, ФСБ имеют свои собственные источники информации, в том числе телеграм-каналы, где они сливают собственное видение тех или иных процессов, безусловно, должна быть какая-то служба, которая свои заключения о таких играх «под ковром» будет докладывать президенту. Все это должно быть под четким присмотром, кто-то должен быть экспертом в этом смысле, кто-то должен быть третейским судьей, делать независимые заключения. Если такая структура будет создана, посмотрим, время покажет, как она себя зарекомендует. Каждое ведомство ведет свою идеологию и политику, а в интересах государственной безопасности нужно, чтобы личностные, ведомственные, внутриведомственные или клановые интересы не выходили на первое место».