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ФСБ хочет расширить свои полномочия 

BFM.RU 52 минуты назад
ФСБ хочет расширить свои полномочия
Фото: depositphotos.com
ФСБ подготовила законопроект, который предусматривает возможность расширения полномочий службы. Проект поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры органов ФСБ» опубликован на портале правовой информации.
В связи с увеличением числа вооруженных нападений на объекты органов безопасности ФСБ просит разрешить обеспечивать охрану и оборону своих объектов. Из последних громких случаев — вооруженное нападение на охрану здания ФСБ на Лубянке в декабре 2019 года.
Еще одна поправка предусматривает, что силовики будут обеспечивать «информационную безопасность России в информационно-психологической сфере». Кроме того, предлагается разрешить ФСБ принимать, регистрировать и проверять сообщения о преступлениях, поступающих в органы безопасности.
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Что имеется в виду под информационно-психологической безопасностью и кто ее сейчас обеспечивает? Комментирует председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе.
Константин Трапаидзе председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный»

«Информационно-психологической безопасностью как раз и занимаются все и никто. Администрация президента занимается, каждое из ведомств в своем поле. Информационно-психологическая безопасность — сложное понятие, оно ведь не определено в правовом поле. Когда некоторые правоохранительные органы и структуры, отдельные чиновники, подразделения, ФСБ имеют свои собственные источники информации, в том числе телеграм-каналы, где они сливают собственное видение тех или иных процессов, безусловно, должна быть какая-то служба, которая свои заключения о таких играх «под ковром» будет докладывать президенту. Все это должно быть под четким присмотром, кто-то должен быть экспертом в этом смысле, кто-то должен быть третейским судьей, делать независимые заключения. Если такая структура будет создана, посмотрим, время покажет, как она себя зарекомендует. Каждое ведомство ведет свою идеологию и политику, а в интересах государственной безопасности нужно, чтобы личностные, ведомственные, внутриведомственные или клановые интересы не выходили на первое место».

Когда речь идет про безопасность в информационно-психологической сфере, подразумевается безопасность от внешних противников государства, говорит член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Франц Клинцевич член комитета Совфеда по обороне и безопасности

«Мы сегодня имеем очень тонкую, умную, высокопрофессиональную информационно-психологическую войну в отношении России по ее дискредитации за счет внутренних противоречий и наших объективных проблем во многих сферах: это в том числе и коррупция, и некие экономические проблемы, объективно возникшие, которые ловко используются людьми с привлечением иностранных западных спецслужб, специалистов, которые находят людей и манипулируют общественным сознанием, информацией. До сих пор этой проблемой занимались все. Так или иначе информационный контент контролирует администрация президента. Но должна быть структура, которая даст абсолютно четкую правовую оценку с последующим возможным привлечением людей к ответственности через суд. Моя служба в свое время была связана с проведением таких специальных информационно-психологических операций в отношении противника. По своей военной профессии я очень хорошо понимаю, как это делается. Я вам скажу больше: Запад этим вопросом занимался всегда».

Также представители ФСБ предложили ввести ряд дополнительных выплат сотрудникам. Они будут устанавливаться «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими». Общественное обсуждение поправок началось накануне. Оно продлится до 11 января.
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Армия , Константин Трапаидзе , Франц Клинцевич , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , ФСБ , Администрация Президента РФ , Совет Федерации , МВД
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