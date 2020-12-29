"Раньше Пхеньян проводил испытания нового оружия с целью проверить реакцию Вашингтона и оказать давление на новую американскую администрацию, — цитирует Yonhap доклад аналитиков "Асана". — Такими испытаниями Северная Корея также стремилась продемонстрировать статус "ядерной державы" и получить согласие с ним международного сообщества".

По мнению экспертов "Асан", выраженное Байденом намерение вести переговоры с Пхеньяном по ядерной проблеме на Корейском полуострове на рабочем уровне вместо проведения двусторонних саммитов означает более медленный и невыгодный для КНДР путь дальнейшего взаимодействия двух стран.

"Формирование Байденом будущего внешнеполитического курса США предполагает поворот на 180 градусов от дипломатии Трампа, в рамках которой состоялись его личные встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в июне 2018 года в Сингапуре и в феврале 2019 года в Ханое, — полагают авторы доклада. — После этого переговоры Пхеньяна и Вашингтона оказались в тупике, выход из которого при Байдене будет медленным".

На состоявшемся в октябре военном параде в Пхеньяне в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии Кореи были продемонстрированы новые баллистические ракеты, в том числе модернизированная "Хвасон-15" с расчетной дальностью 12 874 км, способная достичь любой точки на территории материковой части США.