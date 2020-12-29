США закупили на Украине партию радиолокационных станций (РЛС), используемых для освещения надводной обстановки и целеуказания.
Техника понадобилась США для «изучения противника», поскольку Россия и Китай используют такие же модели РЛС или их аналоги собственного производства, заявил глава украинского Научно-исследовательского института радиолокационных систем «Квант-Радиолокация» Эдуард Касапов.
Уточняется, что американцы закупили РЛС модели «Минерал-МЭ».
«Вероятно, РЛС им нужна для изучения противника, поскольку как России, так и Китаю удалось освоить производство прямых аналогов этой станции», — приводит слова Касапова издание Defense Express.
Радары «Монолит», «Минерал» и «Минерал-МЭ» до сих пор стоят на вооружении российской армии. Ранее, как писал URA.RU, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки заявил, что Россия является главной угрозой для НАТО.