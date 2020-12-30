Советского разведчика Джорджа Блейка , скончавшегося на 99-м году жизни, похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве

Блейка похоронили на Аллее героев Троекуровского кладбища под именем Георгия Ивановича Бехтера, под которым он с 1965 года жил в СССР и России , передает РИА «Новости»

Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов сообщил, что агент советской разведки Джордж Блейк, перешедший на сторону СССР по собственным убеждениям из британской секретной службы MI-6, скончался в субботу на 99-м году жизни.

Соболезнования в связи с кончиной разведчика выразил президент России Владимир Путин.

Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Он служил в MI-6, откуда перешел на сторону советской разведки. Более 20 лет Блейк был двойным агентом, передавая Москве секретные данные, разоблачившие британских разведчиков. В частности, от Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и информация об осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Лондон приговорил его за шпионаж к 42 годам заключения, однако он совершил побег и уехал в Союз, где ему было присвоено звание полковника внешней разведки. Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «За личное мужество», орденом Дружбы, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». Про Блейка был снят художественно-документальный фильма «Выбор агента Блейка», в съемках которого принял участие сам агент.