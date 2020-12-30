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Москва

Разведчика Блейка похоронили на Троекуровском кладбище 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Советского разведчика Джорджа Блейка, скончавшегося на 99-м году жизни, похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве.
Блейка похоронили на Аллее героев Троекуровского кладбища под именем Георгия Ивановича Бехтера, под которым он с 1965 года жил в СССР и России, передает РИА «Новости».
Возле могилы выставили венки, в том числе от президента России Владимира Путина. Блейка погребли там, где лежат и другие советские разведчики, в том числе Геворк и Гоар Вартанян, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Евгений Ким, Виталий Нетыкса, Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Александр Феклисов и Владимир Барковский.
Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов сообщил, что агент советской разведки Джордж Блейк, перешедший на сторону СССР по собственным убеждениям из британской секретной службы MI-6, скончался в субботу на 99-м году жизни.
Соболезнования в связи с кончиной разведчика выразил президент России Владимир Путин.
Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Он служил в MI-6, откуда перешел на сторону советской разведки. Более 20 лет Блейк был двойным агентом, передавая Москве секретные данные, разоблачившие британских разведчиков. В частности, от Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и информация об осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Лондон приговорил его за шпионаж к 42 годам заключения, однако он совершил побег и уехал в Союз, где ему было присвоено звание полковника внешней разведки. Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «За личное мужество», орденом Дружбы, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». Про Блейка был снят художественно-документальный фильма «Выбор агента Блейка», в съемках которого принял участие сам агент.
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Комментарии 6
Армия , Видео , СССР , Гоар Вартанян , Юрий Шевченко , Алексей Козлов , Сергей Иванов , Евгений Ким , Юрий Дроздов , Джордж Блейк , Владимир Путин , РИА Новости , Германия , Южная Корея , Москва , Нидерланды , Приморский Край , Роттердам , Сеул , США , Великобритания
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