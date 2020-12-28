Азербайджан обвинил Армению в начале партизанской войны в Карабахе

Минобороны Азербайджана фактически обвинило армянскую сторону в начале партизанской войны в Карабахе. Заявлено о убитых и раненых на подконтрольной Баку территории, а виновна в нападении на азербайджанскую армию некая «незаконная вооруженная группа армян». О какой группе идет речь, кто за нею стоит — и действительно ли конфликт в Карабахе переходит в новую, диверсионную стадию?

Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в вооруженных провокациях в зоне карабахского конфликта. По заявлению военного ведомства, «незаконная вооруженная группа армян» в воскресенье совершила нападение на позиции азербайджанской армии в одном из занятых ей районов Нагорного Карабаха

Бакинский портал Trend со ссылкой на минобороны республики сообщил, что «в результате нападения погиб военнослужащий азербайджанской армии, солдат Ганбаров Эльмир Райиль оглу, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение». При этом военные утверждают, что «в результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены».

Атака, о которой заявила азербайджанская сторона, имела место «в Ходжавендском районе, в направлении села Агдам» — не путать с одноименным городом, который был разрушен в ходе первой карабахской войны, и также возвращен Азербайджану после второй кампании. Село Агдам (по-армянски Акаку) находится в окрестностях города Ходжавенд или по-армянски Мартуни.

Этот районный центр — один из немногих крупных населенных пунктов, оставшихся под контролем самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики по условиям соглашения от 10 ноября. С 15 ноября в Ходжавенде-Мартуни был размещен наблюдательный пост №8 российского миротворческого контингента.

Информация о якобы нападении армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии в районе села Акаку пока никак официально не комментируется и не подтверждается ни армянской, ни российской стороной, отметил ереванский эксперт, директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян.

Другой армянский политолог, Грант Микаэлян в свою очередь, выразил большое сомнение в том, что в тылу азербайджанской армии возможны какие-либо партизанские действия, по причине отсутствия армянского населения на территориях, контролируемых Баку. По словам Микаэляна, «в таких условиях партизанская война исключена, однако теоретически возможна диверсионная».

Азербайджанские эксперты уверены, что нападение имело место, но допускают, что партизанские вылазки могут осущестлять группы, не подчиняющиеся Еревану и даже Степанакерту. Армянские военные, оставшиеся в Карабахе, неоднородны в своих политических предпочтениях, сказал газете ВЗГЛЯД бакинский политолог Зардушт Ализаде. По его мнению, одна часть сохраняет верность премьер-министру Николу Пашиняну , другая часть сочувствует оппозиции. Поэтому нельзя исключить, что какие-то командиры из ополчения среднего звена могут совершать вылазки по собственной инициативе, без ведома своего командования.

«Но большинство командиров точно подчиняются приказам из Еревана, как и действующие в тылу азербайджанской армии диверсанты. Лагерь Пашиняна и оппозиции объединяет одна цель — расстроить посредством диверсий положение нашей армии в Карабахе, дестабилизировать обстановку в регионе», — говорит азербайджанский политолог.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров уверен, что сообщение о нападении у села Агдам — дезинформация, причем созданная даже не в Баку, а в Анкаре, поскольку «именно она сейчас играет доминирующую роль» в политике Азербайджана. «Турецкая сторона всегда использовала подобные вбросы в Сирии против правительственных сил. Зачем она это делает? Здесь все как раз понятно — Турция поставила задачу расширения своего влияния и контроля на Южном Кавказе», — заявил Багдасаров.

По его мнению, лидер Армении Никол Пашинян играет по отношению к Карабаху «предательскую роль». «Он даже открыл воздушное пространство для авиасообщения между Турцией и Азербайджаном, что работает на расширение возможностей Турции. О чем тут говорить?, — отмечает политолог. — К тому же внутри Армении сейчас такая политическая ситуация, что ей не до нападений на Азербайджан». Поэтому вряд ли Пашинян мог отдать приказ о диверсиях в тылу азербайджанских войск, делает вывод эксперт.

«Нападение на азербайджанских военных — никакая не дезинформация, поскольку названы фамилии конкретных военнослужащих, один из которых погиб, а другой ранен. Обвинение было сформулировано четко со всей фактурой», — со своей стороны подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Правда, эксперт сомневается, что приказ о вылазке исходил лично от премьер-министра Пашиняна. «В Ереване сейчас нет централизованного руководства — там идет противоборство разных центров силы, и все они посылают разные месседжи азербайджанскому обществу.

Силы, которые хотят свергнуть Пашиняна, настроены на реванш, а реванш подразумевает пересмотр заключенных соглашений и активизацию диверсионных действий», — говорит Коротченко.

При этом политолог сомневается и в том, что об отправке разведывательно-диверсионной группы совсем не знали в Минобороны в Ереване. «В любом случае политическая и юридическая ответственность за это нападение лежит на Армении», — считает политолог.

Коротченко полагает, что диверсионная война в Карабахе возможна, но в таком случае начнется она только со стороны Армении. Предположения об аналогичных вылазках азербайджанских диверсантов в армянский тыл собеседник считает неправдоподобными. «Они не несут никакого военного смысла для Баку, который решил свою задачу в полном объеме — восстановил территориальную целостность. Зачем идти дальше?», — риторически спрашивает Коротченко.

А по мнению Багдасарова, вброс о нападении в тылу азербайджанских войск может быть использован азербайджанской стороной, чтобы продвинуться дальше на армянскую территорию.