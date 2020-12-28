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Москва

Минобороны объяснило поставку российской бронетехники в ЦАР 

Lenta.ru 42 минуты назад
Заместитель Минобороны России Александр Фомин объяснил поставку российской бронетехники в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) в интервью «Российской газете».
Как рассказал Фомин, техника была поставлена в африканскую страну для нужд сил безопасности, а также для использования в рамках реформы этого сектора. По его словам, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 были поставлены в ноябре этого года. Сколько именно единиц техники было отправлено в ЦАР, он не уточнил.
Ранее МИД России сообщил, что в Центральноафриканскую Республику направили дополнительно 300 военных инструкторов. Они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики.
21 декабря представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил, что Россия перебросила в страну несколько сотен военнослужащих и тяжелое вооружение. Москва не подтвердила и не опровергла информацию о переброске солдат. Посол России в ЦАР Владимир Титоренко сообщил, что из российских военных в стране находятся только пять сотрудников представительства Минобороны России, 14 офицеров в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР и инструкторы, которые обучают армию.
В то же время появлялась информация о том, что в ЦАР начали работать бойцы одной из российских частных военных компаний — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).
Активизация повстанческого движения в ЦАР вызвана приближающимися президентскими и парламентскими выборами, назначенными на 27 декабря. Уточнялось, что три вооруженные группировки повстанцев объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» с целью помешать президенту Фостен-Арканжу Туадера переизбраться на второй срок. Лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняет его в попытке государственного переворота. Отмечалось, что члены коалиции намерены перерезать основные пути снабжения столицы ЦАР и блокировать ее.
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Армия , Видео , Оружие , Владимир Титоренко , Франсуа Бозизе , Александр Фомин , Министерство обороны , МИД , ООН , "Российская газета" , Москва
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