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Российские военные приостановили сопровождение машин на трассе в Сирии 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Российские военные приостановили сопровождение машин на трассе в Сирии
Фото: РИА Новости
Российские военные полицейские временно прекратили сопровождение гражданских машин на трассе М4 в Сирии из-за эскалации обстановки в районе Айн-Иса. Об этом сообщил на брифинге в понедельник замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В связи с эскалацией обстановки прекращено сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса. Оно будет возобновлено по мере урегулирования ситуации", — отметил Сытник.

По словам контр-адмирала, подразделения российской военной полиции выполняют задачи на наблюдательных постах в провинции Ракка совместно с сирийскими военнослужащими.
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В воскресенье в ЦПВС сообщили о направлении подразделений военной полиции в район сирийского населенного пункта Айн-Иса для стабилизации обстановки. По словам Сытника, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе.
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Армия , В мире , Война в Сирии , Латакия , Сирия , Халеб
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