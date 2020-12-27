В 2020 году завершилась десятилетняя программа перевооружения российской армии. На эти цели ранее были выделены 23 трлн руб. Уровень современного вооружения в Вооруженных силах достиг 70%. «Газета.Ru» проанализировала, какое оружие поступило в армию и на флот в уходящем году. \

За последнее время Вооруженные силы получили 57 военных космических спутников, 109 межконтинентальных ракет «Ярс», 108 баллистических ракет для подводных лодок, 4 стратегических подводных крейсера проекта 955 типа «Борей», 7 современных подводных лодок и 161 надводный корабль, а также 17 ракетных комплексов противокорабельной обороны «Бал» и «Бастион», более 1 тыс. боевых самолетов и вертолетов, более 3,5 тыс. единиц бронетехники.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, было перевооружено 12 ракетных полков комплексами «Ярс», 10 ракетных бригад комплексами «Искандер», а 20 зенитно-ракетных полков вооружены ЗРК С-400 «Триумф». При этом 13 авиационных полков получили модернизированные самолеты поколения 4: МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28. В небо поднялся первый — построенный с нуля — стратегический бомбардировщик Ту-160М.

Стратегические ядерные силы

В 2020 году в РВСН более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению, сообщают в военном ведомстве. В этом году три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы «Ярс».

Продолжается перевооружение первого полка на ракетный комплекс с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард». Ракетный комплекс «Авангард» состоит из ракеты-носителя и гиперзвукового крылатого блока. Скорость гиперзвукового блока «Авангард» составляет М28, что примерно соответствует 7,5 км/сек.

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МСМ. При модернизации на самолет этого типа устанавливаются: новый комплекс вооружения, новый комплекс бортового электронн